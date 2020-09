Babet Trommelen wint met ‘emotie’ een Bruidsfoto Award

DONGEN - Babet Trommelen (24) uit Dongen sleept als enige Brabantse bruidsfotograaf een BFA- award in de wacht. In de categorie emotie stuurde zij de meest aangrijpende bruiloftsfoto in. ‘De man op de foto is overleden, maar zijn familie is erg blij’.