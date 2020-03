Babbelen en smikkelen tijdens koffietafel tegen eenzaamheid in Rijen

Sluiting dreigt voor café Stamminee­ke in Oosterhout wegens huurachter­stand, ook ex-vrouw de klos

3 maart OOSTERHOUT - Brouwerij en pandeigenaar Inbev eist via een kort geding de ontruiming van café Stammineeke in Oosterhout. De exploitant van de kroeg in de Klappeijstraat heeft een huurachterstand van negen maanden en de schuld is inmiddels opgelopen tot ongeveer 15.000 euro.