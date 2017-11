Baasje opgelucht: Bobkat is weer thuis

Misverstand

,Er is sprake geweest van een groot misverstand over mijn situatie. De mensen die mij meenamen hadden de beste intenties en hebben ontzettend goed voor mij gezorgd. Ik ben blij dat ik weer thuis ben en blijf even lekker binnen om te bekomen van mijn avontuur', aldus de tekst die Mascha Stolz op Facebook heeft gezet.

Gestolen

Het leek er dus even op dat Bobkat was gestolen of zelfs ontvoerd. Stolz deed aangifte van de verdwijning van haar 11,5 jaar oude kater. Op bewakingsbeelden van de Nettorama was te zien dat Bobkat in een auto werd meegenomen door twee mensen. Maar van een ontvoering blijkt dus absoluut geen sprake. De mensen die hem meenamen, doen nooit boodschappen bij de Nettorama en hadden geen idee dat het dier bij de winkel hoort. Door alle ophef op social media en televisie hebben ze contact gelegd met de eigenaresse. Zij verwacht dat Bobkat over een paar dagen weer voor de Nettorama is te vinden.