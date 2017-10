‘(B)lijf in beweging’ met De Vennen in Volkaert in Dongen

DONGEN - Volkaert, zorgorganisatie voor ouderen in Dongen, is een samenwerking aangegaan met bewegings-en gezondheidscentrum De Vennen in Dongen. Onder de naam ‘B(lijf) in beweging’ houden ze twee keer per week professionele beweeglessen in Volkaert.

,,Of ze nou zelf koffie zetten of een bal overgooien. In beweging zijn is goed voor het lichaam en de geest. Ouderen vallen minder snel als ze getraind zijn en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Begeleiding hierbij is wel belangrijk”, legt clustermanager Ellie Biemans van Volkaert in Dongen uit.

Peter Verhoof, directeur van De Vennen, vertelt enthousiast: ,,Dat je met weinig middelen in korte tijd zo’n programma kunt neerzetten is teamwork. Dit initiatief is al opgevallen bij andere zorginstellingen.”

Beweeglessen

Activiteitenbegeleidster Lilian van Mierlo: ,,Ik gaf al beweeglessen. Maar ik merkte dat ik de kwaliteiten niet in huis had om meer uit de cliënten te halen. Nu met professionele hulp krijgen de deelnemers beter afgestemde oefeningen. Het is echt letterlijk een stapje hoger.”

Tessa Trommelen van De Vennen begeleidt deze lessen. ,,Cliënten kunnen vaak meer dan ze denken. Iedereen is verschillend en daar passen we de oefeningen op aan. Dit wordt gegeven naast de fysiotherapie en is dus extra beweging. Omdat het groepslessen zijn, zie je ook dat het onderlinge contact een positief effect heeft op de deelnemers. Ze motiveren elkaar en zien het als een uitje om aan mee te doen. Ze mogen zelf kiezen of ze willen komen en mogen het altijd afzeggen. Hierdoor houden ze het in eigen handen.”

Toekomst

Alies van der Linden is als teammanager onder meer verantwoordelijk voor de activiteitenbegeleiding in Volkaert. Ze heeft gerichte ideeën over de toekomst. ,,Kwaliteit van leven gaat omhoog als mensen goed kunnen functioneren. Om dit te ondersteunen moeten we zorgen dat ons aanbod van lessen daar op aansluit. Momenteel zijn het beweeglessen waarbij cliënten op een stoel zitten. Ons doel is om straks ook staande lessen te kunnen aanbieden.”