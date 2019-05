B & B in voormalige basisschool: De IJsvogel in Drimmelen heeft eerste gasten al ontvangen

Leergeld helpt steeds meer kinderen

6 mei OOSTERHOUT - Vorig jaar zijn er in de regio Oosterhout 1216 kinderen uit minimagezinnen geholpen door de stichting Leergeld met een abonnement op een sportclub, onderwijsspullen, een tweedehands fiets of computer. In 2013 ging het nog om 740 kinderen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, blijft stijgen.