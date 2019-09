AZC Gilze start grote verbouwing van 40 miljoen begin 2020

video Toneelstuk ‘Biesbosch onder vuur’ in première: ‘Indrukwek­kend en interes­sant’

15 september DRIMMELEN - Het toneelstuk ‘Biesbosch onder vuur’ ging zaterdagmiddag in première. Honderd toeschouwers werden voor de eerste voorstelling vanuit de haven van Drimmelen in drie boten naar de Hofmansplaat in de Biesbosch gebracht.