AZC Gilze geen aanmeldcentrum

GILZE - Het AZC in Gilze krijgt definitief geen aanmeldfunctie voor asielzoekers. De eerste aanmelding voor alle asielzoekers blijft in Ter Apel.

Dat blijkt uit een memo van B en W van Gilze en Rijen. ,,In geval van nood kan ook Budel aanmeldingen afhandelen. Gilze blijft buiten beeld", zegt woordvoerder Robert Ploeg van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Daarmee is definitief afstand genomen van huisvestingsplannen van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) om drie aanmeldlocaties in het leven te roepen. De gemeente Gilze en Rijen was faliekant tegen een aanmeldloket, waar nieuwe asielzoekers zich melden. De vrees was dat er dan overlast zou ontstaan van zwervende asielzoekers in de regio.

Memo

In een memo aan de gemeenteraad schrijven B en W van Gilze en Rijen dat het COA de opvangcapaciteit in Nederland terugbrengt naar 27.000 plaatsen. AZC Gilze wordt een van de drie locaties in het land, naast Ter Apel en Budel, waar alle diensten die bij de asielprocedure zijn betrokken naar toe verhuizen. Naast het COA zijn dat IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Die opzet is volgens woordvoerder Robert Ploeg van het COA voor AZC Gilze een 'formalisering van de bestaande situatie'. Een deel van de diensten van het IND verhuist vanuit Den Bosch naar Gilze, zodat asielzoekers niet telkens naar Den Bosch hoeven. Dat scheelt veel reiskilometers. Burgemeester Jan Boelhouwer liet eerder al weten dat dit 100 banen zou opleveren.

Maar de IND in Den Bosch, een van de drie vestigingen in het land waar in totaal 3000 mensen werken, wilde liever niet verhuizen. In het memo wordt nu toegelicht dat van de Bossche vestiging alleen diensten die zich met asielzoekers bezig houden zo veel mogelijk naar Gilze komen. Om hoeveel banen dat gaat is nog niet duidelijk. De loketten voor afhandeling van expats, studenten en dergelijke (100.000 aanvragen) verhuizen dus niet. Het aantal asielzoekers dat dit jaar in Nederland wordt verwacht is 17.000.

Termijn

De verhuizing van IND'ers is arbeidsrechtelijk nog geen gelopen koers. Dat geldt ook voor de COA-werknemers van de opvang in Goes, een van de elf opvanglocaties die gaan sluiten. ,,Over de termijn valt nog niets te zeggen. Een deel van hen zal in Gilze een baan krijgen, waar nu nog 37 mensen werken. Maar dat wordt dan verder besproken", zegt Robert Ploeg. ,,De tweehonderd tot driehonderd bewoners in Goes verhuizen op termijn wel naar Gilze." Daar zijn nu circa 500 asielzoekers gehuisvest.

De plannen voor de herontwikkeling van de verouderde monumentale gebouwen van het voormalige legerkamp op het AZC in Gilze vorderen gestaag. Onder meer omdat de precieze bezetting (kantoren en asielzoekers) nog besproken wordt.

Veertig miljoen

De aanbesteding van het project van veertig miljoen euro is gaande. Uit vijf bedrijven (combinaties) wordt half augustus de winnaar bekendgemaakt, is de verwachting. De verbouwing zou dan in april 2019 kunnen beginnen, na verlening van de omgevingsvergunning.

De gemeente heeft bepleit dat lokale aannemers een rol kunnen spelen. Het COA verwacht ruimte, maar onderzoekt dat verder.

Een ander element is de discussie over achterstallig onderhoud. De gemeente schrijft deze week een brief aan het COA, waarin de dienst wordt opgedragen voor de herfst voormalige officierswoningen op te knappen. Monumentenhuis Brabant heeft hiervoor deze huizen aan de noordzijde onderzocht. Die blijven buiten de verbouwing, omdat COA die wil afstoten. Eventueel voor woningbouw, maar de gemeente en provincie zijn daar op tegen. Afgesproken is nu dat COA met een plan komt voor alternatieve bestemming, die wel op die plek past.