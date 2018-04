Avondvierdaagse Oosterhout gaat toch door

Bestuur

Na het bericht begin april dat er te weinig vrijwilligers waren om het evenement te organiseren, hebben enkele leden van de Ronde Tafel 145 en JCI Oosterhout besloten om de taken over te nemen. Zij zijn toegetreden tot het bestuur van de organiserende stichting Willem van Duivenvoorde.

De 72e editie van de Oosterhoutse Avondvierdaagse wordt gehouden van 5 tot en met 8 juni. Inschrijven kan vanaf 4 mei bij de VVV voor de wandeltochten van 3, 5 of 10 kilometer.

Rijckevorsel

Twee weken geleden lieten de vaste organisatoren Gijs en Lies van Rijckevorsel weten dat er te weinig bestuursleden waren om zo'n groot evenement goed neer te zetten. Na tientallen jaren de organisatie op zich te hebben genomen, kondigden zij aan dat het dit jaar niet ging lukken en dat zij er mede gezien hun leeftijd mee ophielden. Jarenlang was het bestuur op zoek naar vrijwilligers, maar er was niemand te vinden die de organisatie op zich wilde nemen.

Enthousiast

De leden van Ronde Tafel 145 en JCI Oosterhout vinden dat het wandelevenement voor Oosterhout behouden moet blijven. Beide clubs bestaan uit enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor de stad. Mathijs Raaijmakers, Marjolijn Schuurmans, David Tielemans, Max Biemans en Jeroen Vorspaget zijn tot het bestuur toegetreden. Voorzitter blijft Bert Ariëns, die als enige nog over is van het oude bestuur.