Avondvierdaagse Oosterhout afgelast: ‘Besluit met pijn in het hart’

Het is op dit moment niet bekend of de Oosterhoutse Avondvierdaagse later dit jaar alsnog wordt ingehaald. ,,Uiteraard houden we op dit moment alle opties open. Zodra de coronacrisis voorbij is zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog de Avondvierdaagse te organiseren later dit jaar. Maar het is ook heel goed mogelijk dat we dit jaar helemaal over moeten slaan.” Dit jaar zou de 74e editie van evenement worden gehouden van 26 tot en met 29 mei.