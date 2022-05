Avond4daagse zorgt voor een feestje in Made: ‘Je voelt de verbondenheid’

met video Moet deze weg op de schop na drie ongelukken in een week? ‘Dit voelt niet goed’

GILZE - Drie ongelukken in één week, met één dode en meerdere gewonden. Het is goed raak op Langenbergseweg (N260) in Gilze. Toch ziet de provincie nog geen aanleiding om de weg anders in te richten. En nee, de afstelling van verkeerslichten is niet veranderd, zoals sommigen denken.

8:43