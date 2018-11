Automobiliste slaat over de kop en maakt ongelukkige landing in Oosterhout

Woningen Oosterhei­de als ‘energie­proef­tuin‘

10:46 OOSTERHOUT - Een warmtepomp, zonnepanelen en goed geïsoleerde buitenmuur. Thuisvester steekt zestien huurhuizen in Oosterheide in een nieuw jasje. Niet zomaar een jas: eentje die warmte vasthoudt en van binnen zo weinig mogelijk energie nodig heeft. De woningcorporatie spreekt van ‘een energieproeftuin‘ in Oosterhout.