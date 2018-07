Automobiliste rijdt scooterrijder van de sokken in Drimmelen

Buurman redt man in pipowagen: 'Vlammen schoten zo drie, vier meter de lucht in'

12:10 GILZE - Boer Richard van den Brand hielp vannacht letterlijk een man uit de brand. Toen er brand uitbrak bij een pipowagen aan de Rielsebaan in Gilze, alarmeerde hij de brandweer. De redder in nood blijft er nuchter onder: ,,We zijn en blijven buren. Gebeurt er zoiets, dan doe je je ding."