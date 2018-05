Automobiliste komt met schrik vrij bij ongeluk op A27, auto total loss

Oosterhout wil meer grip op kosten jeugdzorg

8:00 OOSTERHOUT - Oosterhout gaat flink snoeien in het systeem achter de jeugdzorg zonder de kwaliteit aan te tasten. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vertrouwen in de aanpak van wethouder Robin van der Helm en is gisteravond akkoord gegaan met het instellen van een gespecialiseerde werkgroep, de Taskforce Jeugdzorg, die voor kostenbeheersing moet gaan zorgen.