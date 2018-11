Automobiliste gewond naar ziekenhuis na botsing met andere auto in Rijen

Buurtpre­ven­tie in Raamsdonks­veer: ‘Die duimpjes, dat is voorbij’

18:34 RAAMSDONKVEER - Er zullen er nog 21 volgen, verspreid over de hele gemeente Geertruidenberg, maar het eerste bordje staat, in Raamsdonksveer, op de hoek van de Landonk/Kasteellaan: een buurtpreventiebord waarop je leest dat in deze wijk een WhatsAppgroep actief is.