Automobiliste gewond na ongeluk in Raamsdonk

Illegale tabaksfa­briek opgerold in Dongen

19:12 DONGEN - Vijf mannen van Poolse komaf zijn maandagochtend op heterdaad betrapt bij de productie van illegale tabak in een loods in Dongen. Het tabaksfabriekje was gevestigd aan de Runstraat, op bedrijventerrein Tichelrijt.