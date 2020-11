Automobilist ziet waarschuwingsborden over het hoofd en belandt op zandberg bij nog aan te leggen rotonde in Oosterhout

Gilze krijgt een duurzaam sportcom­plex in het hart van het dorp

8:00 GILZE - Wat is genoeg sportruimte voor een dorp als Gilze? Die vraag werd gisteravond in de raadsvergadering even geparkeerd. Voorlopig stemde de raad eensgezind in met renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw tot een duurzaam sportcomplex Achter de Tuintjes, kosten 4,3 miljoen.