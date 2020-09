‘Automobilist veroorzaakte dodelijk ongeluk omdat hij met zijn telefoon bezig was’

Burendag Oosterhout: De Kippiepan staat klaar in de Schoener

27 september OOSTERHOUT - Burendag 2020 in Oosterhout. De combinatie met corona zorgt voor een uitgedunde versie, niet alle aangekondigde bijeenkomsten gingen door. Op de site Burendag.nl kon je per plaats kijken waar er wat te doen was. In Oosterhout hadden zich zes straten of pleinen aangemeld, zo leert de site.