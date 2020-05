Automobilist verliest macht over het stuur en ramt twee bomen in Dorst

Op bezoek bij bekriti­seerd migranten­ho­tel La Cigogne in Rijen: ‘FNV'er Bart Plaatje gedraagt zich crimineel’

16 mei RIJEN - Twee of drie douches voor ongeveer 45 bewoners, een gezamenlijke keuken en slechte omstandigheden. Dat is het beeld dat de FNV begin deze week naar buiten bracht over huisvesting van arbeidsmigranten in La Cigogne in Rijen.