Automobilist rijdt tegen verkeerslicht in Rijen en vlucht.

VIDEO 59-jarige man uit Den Bosch omgekomen bij ongeluk op A59 in Raamsdonks­veer, snelweg dicht richting Waalwijk

19:10 RAAMSDONKSVEER - De A59 is dinsdagmiddag afgesloten in de richting van Waalwijk na een dodelijk ongeluk bij Raamsdonksveer. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatiedienst. De weg is naar verwachting rond 20.00 uur vrij.