Automobilist rijdt achterop vrachtwagen en slaat over de kop op A59 bij Made

Raad Gilze en Rijen kritisch over verhuizing naar Au­dax-pand: ‘Fusie heeft alleen nog maar geld gekost’

26 juni De gemeenteraad van Gilze en Rijen is kritisch over het centraliseren van de gezamenlijke ambtelijke organisatie in het Audax-gebouw in Gilze. Ze hikken aan tegen de hoge kosten en willen die graag naar beneden bijstellen.