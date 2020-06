Automobilist ramt betonblok en botst tegen tankstation in Oosterhout

Bakker voorkomt inbraak bij bij kleding­zaak Crivaldi in Oosterhout: ‘Ik hoorde een harde klap’

6:44 OOSTERHOUT - Bij Kledingzaak Crivaldi in Oosterhout is maandagochtend geprobeerd om in te breken. Bakker Werner Diepstraten was in zijn zaak aan het werk en hoorde een harde klap: ,,Ik schold heel hard en dat schrok ze denk ik af”.