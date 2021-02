Automobilist raakt van de weg op A59 bij Hooipolder en neemt de benen

Documentai­re over jongeren in coronatijd: ‘De verhalen zijn verontrus­tend’

17 februari OOSTERHOUT - Problemen op school of privé? ,,Dat kon je anders van je afdansen. Even een uurtje niks aan je hoofd.” Jongeren hebben het lastig in coronatijd. Vandaar dat de Dansfabriek in Oosterhout met een mini-documentaire komt.