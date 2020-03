Automobilist onder invloed van drugs betrapt op de A27 vanwege openstaande boetes

Agenten reden rond 21.30 uur op de A27 in de richting van Breda. De dienstwagen waar zij in zaten, was uitgerust met ANPR-apparatuur. Die apparatuur scant kentekenplaten van voorbijrijdende auto's en controleert of deze geregistreerd staan vanwege openstaande boetes of aanhoudingen die verricht moeten worden, bijvoorbeeld vanwege een lopend onderzoek.