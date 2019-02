Automobilist onder invloed van cocaïne rijdt met mobieltje in zijn hand door Veen

Oosterhout krijgt ‘Lifeline’ naar de Randstad

6:59 OOSTERHOUT - Een trein gaat niet lukken, maar vanaf 2040 krijgt Oosterhout een vaste ov-verbinding met Utrecht en Breda. Of het de elektrische bus gaat worden waar Arriva aan werkt of iets anders, is niet bekend, maar duidelijk is wel dat Oosterhout aangesloten wordt op het landelijke Openbaar Vervoer Netwerk.