Automobilist mist bocht en knalt met auto op lantaarnpaal in Dorst

Zij stemmen niet: ‘Ik heb toch niks in te brengen’

23 mei OOSTERHOUT - Stef van Dongen (23) breekt een ei boven de pan. Europese verkiezingen? Nee, de Oosterhouter gaat niet stemmen. Ook niet als hij klaar is met werken bij Brasserie Salute. ,,Ik heb me er niet in verdiept, zou écht niet weten waar het over gaat”, zegt hij. ,,In maart ging ik wel naar de stembus; toen hoorde ik er ook meer over.”