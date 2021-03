Automobilist kwijt na botsing in Rijen wanneer hulpdiensten arriveren

In Breda heeft ruim 13 procent van de kiezers al gestemd

16 maart BREDA/BERGEN OP ZOOM - In Breda hebben op maandag 13,3 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maandagavond om 21.00 uur stond de teller op 11.692 stemmen per brief en totaal 7.027 stemmen op de twintig stembureaus die maandag open waren tijdens de eerste verkiezingsdag.