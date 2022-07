Automobilist in Oosterhout betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, twee keer in één nacht

Relatieve rust is weer terug in het Speelbos, nadat er tijdens corona twee keer zoveel mensen kwamen

GILZE - Een jaar geleden was het wel erg druk bij het Speelbos in Gilze. Coronadrukte. Van 15.000 kinderen die het bos per jaar bezochten ging de teller naar zo’n 35.000 in 2021. Nu een vakantie zonder beperkingen is begonnen rijst de vraag: hoe druk wordt het nu?

24 juli