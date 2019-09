Automobilist heeft engeltje op zijn schouder in Den Hout nadat busje van weghelft schiet

Hulp bij huishouden moet goedkoper

3 september OOSTERHOUT - Voor mensen die als hulp in het huishouden werken en voor hun cliënten gaat er volgend jaar weer iets veranderen. De gemeente Oosterhout gaat de Hulp bij het huishouden (Hbh) opnieuw inkopen. Dat kan betekenen dat cliënten hun hulp houden als die mee verhuist naar een nieuwe werkgever of dat er voortaan een andere hulp over de vloer komt.