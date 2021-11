Automobilist gewond bij botsing op A27 bij Hank, snelweg weer open

Topkoks geven les bij Curio: ‘Je leert hoe het is om in de horeca te werken’

OOSTERHOUT - Curio effent in Oosterhout is al jaren een mavo waar veel theorielessen worden gegeven. Dit schooljaar is daar verandering in gekomen. Met Project C maakt de school de lessen in de bovenbouw leuker voor de leerlingen. Zij genoten maandagmiddag van een culinaire reis door het schoolgebouw.

