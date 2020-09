Automobilist crasht tegen hek naast het spoor in Dorst, treinverkeer rijdt stapvoets

Boerenpraat ‘De maisoogst, een mijlpaal in het kalender­jaar’

22 september Komende week gaat onze mais gehakseld worden. Een soort mijlpaal in een kalenderjaar. Tijd om te oogsten waar je al twee seizoenen voor bezig bent geweest; is het een succes of toch een tegenvaller? De kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijk, je wordt er nog een heel jaar aan herinnerd, want de koeien krijgen dit alle dagen bijgevoerd.