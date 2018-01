Automobilist crasht na achtervolging tegen verkeer in in Raamsdonksveer

Jongeman (18) rijdt met 161 kilometer per uur over Oude Veerseweg in Oosterhout

11:51 OOSTERHOUT - Een 18-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt op een flinke snelheidsovertreding in Oosterhout. Hij reed 161 kilometer per uur over de Oude Veerseweg.