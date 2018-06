Automobilist botst tegen verschillende auto's en komt tot stilstand tegen huis in Oosterhout

Kogelgaten in loods en verkeers­bor­den Werkendam, politie zoekt getuigen

11:23 WERKENDAM - Op een loods aan de Schans in Werkendam is geschoten. Vrijdag bleek dat er een kogelgat zat en is het gemeld aan de politie. Later bleek dat ook verkeersborden in de directe omgeving waren beschoten.