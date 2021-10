Automobilist botst tegen stoplichten, rolt over de kop en raakt fietser

Tilburger (34) onder invloed ontsnapt uit ambulance na frontaal ongeluk in Rijen

9 oktober TILBURG - Een 34-jarige Tilburger is vrijdagavond aangehouden bij het Amphia ziekenhuis in Breda, nadat hij daar uit een ambulance vluchtte. De man belandde in de ambulance omdat hij eerder die avond betrokken raakte bij een frontale aanrijding in Rijen.