Automobilist botst tegen lantaarnpaal en geparkeerde auto's in Dorst

Man valt in slaap achter stuur en komt tot stilstand op Vijf Eikenweg in Dorst

6:34 DORST - Een automobilist is zondagochtend in slaap gevallen achter het stuur van zijn auto. Dat gebeurde op de Vijf Eikenweg in Dorst, tussen Oosterhout en Rijen. De auto van de man stond midden op de weg.