Automobilist (29) scheurt met ruim 200 km/uur over A59 bij Hooipolder

Albert Smit maakt Keerpunt'74 de grootste bij rentree in politiek: 'Dit is een jongensboek'

0:11 RAAMSDONKSVEER - Vijf jaar geleden verliet hij nog door de achterdeur het gemeentehuis van Geertruidenberg. Albert Smit vertrok als wethouder na een affaire met een ambtenaar. Maar nu is hij terug. En hoe. Als lijsttrekker van zijn nieuwe partij Keerpunt'74 is hij de grote winnaar van de verkiezingen. Bij de verkiezingen in 2014 was er een enorm verlies, nu is Keerpunt'74 met bijna 2.000 stemmen ruim de grootste.