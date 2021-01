Automobilist (27) stapt met borrel te veel op achter het stuur en schiet bij Gilze de A58 af

Rond 07.15 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een ongeluk op de A58. Een auto was van de weg geraakt en tegen een boom aan gereden. Eenmaal aangekomen op de plaats van het ongeluk, waarbij geen andere auto's betrokken waren, bleek dat de 27-jarige bestuurder geen ernstige verwondingen aan het ongeluk had overgehouden.

De man gaf zelf toe dat hij te veel gedronken had en daarna achter het stuur was gaan zitten. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor ademanalyse. Daarbij werd bevestigd wat de man zelf al had aangegeven. Zijn rijbewijs is ingenomen.