Automobilist (19) negeert stopteken en scheurt van Made naar Oosterhout

Agenten zagen de automobilist op de Nieuwelaan in Made rijden en besloten hem te controleren. Uit die controle bleek dat de 19-jarige Oosterhouter met 140 kilometer per uur over de weg reed, een rotonde via de linkerkant passeerde en reed op een rijbaan voor tegemoetkomend verkeer.

De automobilist werd uiteindelijk aangehouden op de Herendam in Oosterhout. De verdachte verklaarde aan de politie dat hij handelde uit paniek. Er is bloed bij de man afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd.