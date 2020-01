Automaatje Dongen groot succes

Coördinator Colinda Blous van de SWOD zegt dat Automaatje in Dongen boven verwachting goed loopt. ,,Sinds februari tot 1 januari hebben zijn er 1596 ritten gereden door 35 vrijwillige chauffeurs. Afgezet tegen het gemiddelde van alle gemeenten in het land is dat twee keer zoveel. Wat opvalt is dat we ook steeds meer aanvragen krijgen via Prisma. We hebben het zo druk dat we ons kantoor binnen De Volckaert willen uitbreiden’’, zegt Blous.