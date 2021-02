AutoMaatje brengt ouderen veilig naar prikstraat in de buurt

Onderne­mers willen verbreding A27: ‘Die weg is al vijftig jaar hetzelfde’

3 februari OOSTERHOUT - Weg met de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder en eindelijk een grote aanpak van de A27. ,,Vijftig jaar geleden reed ik met mijn vader over de snelweg. Toen was de snelweg als zoals-ie nu is. Er is niets veranderd”, zegt Arie Rietveld, voorzitter van VNO-NCW Amerstreek. Het is een belangrijk punt uit de regionale ondernemersagenda die woensdag werd gepresenteerd. Een overzicht.