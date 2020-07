AutoMaatje brengt oud-geliefden na 60 jaar weer samen: ‘Het verloopt hier hartstikke goed’

Dertig cent

ANWB stelt het materiaal en de kennis voor AutoMaatje gratis beschikbaar; gemeenten zorgen zelf voor de uitvoering. Kosten: dertig cent per kilometer. In maart 2018 ging het project in Drimmelen van start. ,,Tot corona verliep het hartstikke goed. In 2019 reden we 1200 ritten. Volgens de ANWB is dat boven gemiddeld.” Het ziekenhuis was de meest voorkomende bestemming.