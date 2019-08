Autodealer Van den Born Oosterhout failliet

De vestigingen draaien gewoon door

Van den Born

Cor van den Born startte in 1967 met met een Fina-pompstation aan de Allerheiligenweg in Breda. In de loop der jaren groeide de zaak uit tot allround-autobedrijf Autobedrijf Leendert van den Born. Leendert was de vader van Cor. Het bedrijf breidde telkens uit. In 2008 werd besloten tot nieuwbouw. In 2017 nam Van den Born Garage Denissen in Tilburg nog over.