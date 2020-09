Autobrand voorkomen nadat brandende fles terpentine onder voertuig wordt gegooid in Oosterhout

Het Gastenhuis Teteringen week na de opening al in lockdown: ‘Engelenge­duld heb je hier nodig’

10 september TETERINGEN - Het avontuur waar Annette en Kees begin maart aan begonnen in Teteringen was net een week oud, of corona sloeg toe. De deur van Het Gastenhuis, waar zij mensen met dementie een liefdevol thuis bieden, moest op slot. ,,Dat was heftig, maar we hebben geen seconde spijt gehad. Dit is onze plek.”