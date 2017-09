Auto vliegt uit bocht en botst tegen vangrail bij Oosterhout

Automobilist wil vrouw die naast A59 raakt helpen, maar belandt zelf in de greppel

11:25 RAAMSDONK - Op de A59 bij Raamsdonk is zaterdagochtend een auto van de weg geraakt. De auto belandde achterstevoren in de greppel naast de snelweg. Een automobilist die hulp wilde verlenen, belandde daarna ook in de greppel.