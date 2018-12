Auto vliegt uit bocht en belandt in sloot in Raamsdonk, brandweer had nét tafel gedekt maar moest hem komen bevrijden

7 feiten/video Zoveel arbeidsmi­gran­ten zijn er in West-Bra­bant

14:14 De komende weken verschijnt er een serie op onze website over arbeidsmigranten in West-Brabant. Aflevering 1 staat al online. Er is veel over arbeidsmigranten te doen. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk? Niemand die het precies weet. Wat we wel weten, hebben we in zeven feiten op een rijtje gezet.