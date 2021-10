Auto vliegt tijdens rijden in brand: korte vertraging op A59 Raamsdonksveer opgelost

Open Atelier Route Gilze en Rijen groter dan ooit

RIJEN - De Kunstweek Gilze en Rijen is uitgebreider dan ooit met meerdere exposities, een lezing, pubquiz en Open Atelier Route. De aftrap op vrijdagavond 5 november is in het nieuwste café van de gemeente: Bij Baans in Molenschot. Een goede start voor het thema ‘Op verhaal komen’, even bijtanken en weer mensen ontmoeten.

27 oktober