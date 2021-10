Auto vliegt over de kop en raakt wachtende fietser (18) in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een auto is zaterdagavond over de kop gevlogen en raakte daarbij een wachtende fietser in Oosterhout. Dat meldt de politie. De fietser raakte ernstig gewond. De eveneens gewonde automobilist is aangehouden. Beide gewonden moesten naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de Bredaseweg in Oosterhout. De 27-jarige automobilist uit Oosterhout reed zaterdagavond vanuit Teteringen over de Bredaseweg, in de richting van Oosterhout. Bij de Burgemeester Materlaan is hij met twee wielen in de berm terechtgekomen en schampte een lantaarnpaal met reclamebord.

Vervolgens raakte de auto in een slip en botste op een verkeerslicht. Het voertuig sloeg over de kop en raakte daarbij de 18-jarige fietser die stond te wachten om over te steken. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het gaat vermoedelijk om interne bloedingen.

De automobilist had een bult op zijn hoofd en glassplinters in zijn hand. Hij is na zijn behandeling in het ziekenhuis in Breda rond 23.15 uur aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een aanrijding. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De politie onderzoekt of de automobilist onder invloed van alcohol was en of hij te hard heeft gereden.