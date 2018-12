Auto vliegt in brand na harde knal in Oosterhout

Gilze en Rijen vraagt geen vuurwerk af te steken bij ouderencen­tra

7:00 RIJEN - Geen vuurwerkvrije zones in Gilze en Rijen. Daarvoor in de plaats een verzoek vrijwillig af te zien van het aansteken van vuurwerk nabij de zorgcentra St Franciscus in Gilze en de Vita-locatie van Maasduinen in Rijen. Burgemeester Jan Boelhouwer: ,,Vrijwillig ja. We hebben niet de capaciteit om een deelverbod na te leven. Ook een gemeentelijk verbod schiet tekort. Regel het landelijk, maar Den Haag heeft de ballen niet.’’