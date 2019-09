Auto vliegt in brand in Rijen

Terug naar 100 km/u om stikstofre­gels? De vlag gaat uit in de wijk Heusden­hout aan de A27 bij Breda

11:22 BREDA - Terug naar 100 kilometer per uur op de snelweg. Dat staat in het stikstofrapport. Goed nieuws voor bewoners aan de Brabantse snelwegen. Ze duimen. ,,Minder uitstoot, minder herrie. Maak er in het hele land maar 100 kilometer per uur van.”