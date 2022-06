Auto vliegt in brand in Dongen, bejaarde bestuurder erg geschrokken

Theaters zien kaartver­koop aantrekken: ‘Maar nog niet op niveau van voor corona’

OOSTERHOUT - Het theater lonkt weer. Na twee rommelige jaren start na de vakantie het nieuwe theaterseizoen. Heeft de theaterbezoeker daar al zin in? Bij theater De Bussel in Oosterhout en een aantal culturele centra in de regio begint de kaartverkoop op stoom te komen.

27 juni