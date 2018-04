Auto uitgebrand aan Grotestraat in Waalwijk

Timo Roosen met 'goede benen' te laat binnen in Roubaix

8 april Vriendin Lobke slaakte een zucht van verlichting. Iets meer dan 35 minuten na winnaar Peter Sagan draaide Timo Roosen dan toch nog de wielerbaan van Roubaix op. Samen met Timo's vader Mart was ze zichtbaar blij dat hij er eindelijk was. Roosen zelf baalde vooral. ,,Ik had goede benen, maar één val gooide alles in het honderd", klonk het teleurgesteld uit de mond van de kopman van Lotto-Jumbo.